В Москве пройдет очередная масштабная дезинфекция дорог, тротуаров и дворов

"С учетом эпидемиологической ситуации принято решение о проведении еженедельных дезинфекций города, в рамках которых специальными дезинфицирующими препаратами обрабатываются все дороги, общественные пространства, дворы, тротуары, парковки. <…> Предстоящее мероприятие будет уже девятым по счету с конца марта, будем проводить их и впредь, столько, сколько потребуется, все силы и ресурсы для этого у города имеются", - сказал Бирюков.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Специалисты проведут очередную масштабную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств в Москве в субботу, это уже девятое мероприятие с конца марта. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, главная цель дезинфекций - профилактика распространения коронавирусной инфекции. Эксперты сходятся во мнении, что дезинфекция помогает предотвратить распространение вируса.

Заммэра уточнил, что в масштабной дезинфекции в субботу примут участие около 70 тыс. специалистов Комплекса городского хозяйства. Им предстоит обработать более 300 млн кв. м различных площадей, в недоступных для техники местах работы выполнят вручную комплексные бригады.

"В общей сложности, по его словам, будет задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и более 10 тысяч различных распылителей. В рамках мероприятия будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - добавил Бирюков.

Особое внимание будет уделяться дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, площадок перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов. Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.