Аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке в возрасте 84 лет

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Миссисипский аллигатор Сатурн, который родился в США в 1936 году, умер в пятницу в Московском зоопарке. Об этом сообщается в субботу в аккаунте зоосада в Facebook.

"Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет - крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида - 30-50 лет", - говорится в сообщении.

Сатурн почти сразу после рождения из США был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Британские солдаты нашли его в 1946 году и передали СССР.

В июле 1946 года Сатурн прибыл в Москву. Почти сразу родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке.

"Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось - мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации", - добавляется в материале.

Память Сатурна увековечат в Дарвиновском музее.