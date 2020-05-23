Онлайн-запись на прием в многофункциональные центры открылась в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Жители Москвы могут в режиме онлайн записаться на прием в 88 центров "Мои документы", которые начнут работать с понедельника, для горожан в офисах будут доступны 144 услуги. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Открыта запись на прием в 88 центров "Мои документы". Получить услуги сейчас можно только по предварительной записи, оформив ее в личном кабинете на портале mos.ru. Зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для записи понадобится заполнить форму, в которой необходимо указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

В разделе "Мои документы" личного кабинета нужно также указать номер СНИЛС - это даст возможность получать расширенный доступ к онлайн-услугам, в том числе к записи в МФЦ. Проверка СНИЛС может занять до трех дней, поэтому оформить доступ к личному кабинету лучше заранее.

"88 центров "Мои документы" возобновляют работу в столице с 25 мая. Горожане смогут получить 144 услуги в офисах, расположенных в каждом округе столицы. Еще шесть услуг окажут сотрудники районных отделов МВД", - напоминается в материале.

Во всех центрах можно будет подать документы на оформление водительского удостоверения, российского паспорта, встать на регистрационный учет по месту пребывания или по месту жительства. В 17 офисах будут оформлять документы по кадастровому учету и регистрации прав по заявлению от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Еще 84 услуги по-прежнему доступны пользователям в электронном виде на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств.