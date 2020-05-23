Прокуратура начала проверку после обрушения лестничного марша в строящемся доме в Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с обрушением лестничного марша в строящемся доме в Новой Москве, в Коммунарке. Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуратура проводит проверку исполнения требований градостроительного законодательства и законодательства об охране труда в связи с обрушением лестничного марша в строящемся доме на уровне 9-го этажа в Коммунарке", - сказала она.

По словам Нефедовой, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований техники безопасности при строительных работах, а также правил и нормативов. "По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования", - сказала она.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в Новой Москве на стройке ЖК "Скандинавия-Юг", строение 5, произошло обрушение лестничного марша в строящемся доме на уровне 9-го этажа. Пострадал один рабочий, он госпитализирован.