Почти 12 тыс. жителей Москвы получили товары первой необходимости

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Горячая линия для людей, которые находятся в самоизоляции и нуждаются в помощи, работает в Москве в рамках проекта "Мой социальный помощник", по этой программе соцработники помогли уже 12 тыс. горожанам с товарами первой необходимости, сообщается на сайте мэра. Для получения услуги нужно позвонить: +7 (495) 870-45-09 и оставить заявку; в кол-центре 370 операторов принимают звонки ежедневно с 08:00 до 21:00.

"За два месяца работы горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции более 13 тысяч москвичей оставили запросы на покупку и доставку товаров первой необходимости. Почти 12 тысяч заказов уже выполнено", - говорится в сообщении.

Жители столицы оставили запросы более чем на 420 тыс. социальных услуг. Чаще всего они просили купить и доставить лекарства (около 40%), продукты (около 27%), а также твердое топливо для домов без центрального отопления (около 7%). Запросы на доставку товаров первой необходимости составляют 3% от всех обращений, больше всего таких просьб поступает из Северного административного округа - уже 3,2 тыс.

"К товарам первой необходимости относятся шампуни, детские пеленки и подгузники, спички и свечи, мыло, средства индивидуальной защиты. Социальные помощники также стараются реагировать и на другие просьбы москвичей. Так, они приносят горожанам газеты, цветы и даже семена для рассады", - говорится в материале.