Более 700 пациентов с коронавирусом проходят лечение в больнице №15 в Москве

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница № 15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Врачи в больнице №15 имени Филатова в Москве помогают 1145 пациентам, из них у 724 подтвержден коронавирус. Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook главный врач больницы Валерий Вечорко.

"Сводка на 23 мая. Всего на лечении: 1145, из них 1088 с диагнозами "внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии", у 724 человек подтвержден коронавирус", - написал Вечорко. Он уточнил, что в реанимации лежат 138 человек, из них к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 57 пациентов. За сутки из больницы выписаны 162 выздоровевших, а поступило 117 пациентов.

Главврач ИКБ-2 Светлана Краснова в своем аккаунте в Facebook отметила, что на 23 мая в медучреждении на лечении 535 человек, из них 329 с подозрением на коронавирус, а у 283 диагноз подтвержден. Десять пациентов находятся в реанимации, трое подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки в ИКБ-2 поступили 43 человека, из них 35 с коронавирусом, а выписаны 84 пациента, 44 после коронавируса.

"По данным на 23 мая, в Коммунарке на лечении находятся 202 пациента. У 202 человек диагноз "внебольничная пневмония", у 135 человек подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили 12 пациентов", - написал в своем Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

По сводке оперативного штаба на 23 мая, за сутки 3 190 случаев заражения зафиксированы в Москве, выписан 3 831 пациент. Суточный рост - 2%, днем ранее он был 1,9%. Ежедневный прирост 7 дней не превышает 4 000 человек. Выздоровели всего в Москве 47 413 пациентов. Умерли за сутки 67, а всего - 1 934 смерти. По оценке директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга, 15-20% москвичей уже перенесли коронавирусную инфекцию. По данным руководителя департамента здравоохранения столицы Алексея Хрипуна, антитела (иммуноглобулин G) к коронавирусу выявлены у 12,5% из более чем 50 тысяч протестированных москвичей, что свидетельствует о формировании иммунитета.