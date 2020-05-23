Полиция пресекла несанкционированные уличные автогонки в Новой Москве

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД пресекли несанкционированные уличные автогонки на территории Новой Москвы и привлекли их участников к административной ответственности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В ночь на 23 мая в полицию поступило сообщение о скоплении граждан и транспортных средств на Восточной улице в Щербинке в Новой Москве. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками ДПС ГИБДД были установлены водители нескольких автомобилей, допустившие нарушения действующих норм административного законодательства в области эксплуатации транспортных средств. В результате проведенных мероприятий на 14 водителей были составлены административные протоколы за различные нарушения ПДД", - сказали в полиции.

Участники гонок привлечены к ответственности по нескольким статьям КоАП РФ: 12.2 ("Управление транспортным средством с нарушением правил установки номеров"), 12.3 ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных правилами дорожного движения"), 12.5 ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена"), 12.6 ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"), 12.37 ("Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств").

"В отношении одного из граждан составлен административный материал по статье 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях ("Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности")", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники полиции, подчеркнули в пресс-службе, провели с гражданами профилактическую беседу о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и ограничительные нормы, введенные в столице в условиях режима повышенной готовности.

Это не первый инцидент, связанный с нелегальными гонками в Москве. В ночь на 16 мая в интернете появилось видео, на котором видно, как в нарушение режима самоизоляции устраивались несанкционированные гонки при большом скоплении людей, была перекрыта часть дороги. Столичная полиция сообщала, что устанавливает участников и организаторов данного мероприятия, которые будут привлечены к ответственности. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал незамедлительно провести доследственную проверку по информации СМИ об автогонках в нарушение карантинных мер в районе Коммунарка.