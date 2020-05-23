В Москве ежедневное число поездок на такси сократилось на 50%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Среднее число поездок на такси в Москве составляет 330 тысяч в день, что на 51% меньше обычного, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В день таксопарки производят 330 тыс. поездок (меньше на 51%) на 48 тыс. автомобилях (меньше на 40%). Общее количество нарушений ПДД машинами такси снизилось в два раза, но количество смертельных аварий в январе-апреле выросло более чем на 40%", - говорится в сообщении.

Кроме того, в апреле в два раза (+80 км/ч) выросло количество нарушений по превышению скорости по сравнению с мартом.

Отмечается, что "Москва-сити" входит в топ мест окончания поездок на такси и стабильно держит первенство как до начала так и в период самоизоляции.

Сообщалось, что средний чек за поездку в такси по Москве в первом квартале 2020 года составил 417 рублей - на 7% меньше, чем в прошлом году. За аналогичный период 2019 года чек за поездку в такси составил 448 рублей.