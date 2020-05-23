В Москве дезинфицировали более 300 млн кв. м общественных пространств и дорог

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. В субботу в Москве прошла девятая с конца марта масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Дезинфицировано более 300 млн кв. м, сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов Комплекса городского хозяйства проведена единовременная дезинфекция всех дорог и общественных пространств. Общая площадь обработанной территории составила свыше 300 млн кв. м", - сказал Бирюков.

По его словам, провели сплошную обработку дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов.

"Особое внимание было уделено проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта", - подчеркнул заммэра.

Кроме того, тщательно продезинфицированы общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами. В недоступных для техники местах комплексные бригады выполняли обработку вручную.

"В общей сложности в проведении дезинфекции было задействовано около 70 тыс. сотрудников коммунальных служб, более 4,5 тыс. единиц поливомоечной техники и более 10 тыс. различных распылителей", - сообщил глава Комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что для проведения дезинфекции используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания. Заместитель мэра напомнил, что также ежедневно в Москве проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов. Дезинфицирующими препаратами тщательно обрабатываются входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир.