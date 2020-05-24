Полиция и Росгвардия усилят меры безопасности на Ураза-байрам в Москве и Подмосковье

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции и Росгвардии усилят меры безопасности во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам в Москве и Подмосковье, который отмечается в этом году с 24 по 26 мая. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейские и сотрудники Росгвардии Москвы и Московской области в период празднования Ураза-байрама усилят меры безопасности в Москве и Подмосковье, особенно около мечетей", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на граждан, нарушивших самоизоляцию и пришедших на молитвы в мечети, могут быть составлены протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы") и наложен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома. Также председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин призвал верующих принимать все меры предосторожности для борьбы с пандемией коронавируса и отказаться от коллективной молитвы в праздник Ураза-байрам.

Праздник Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-Фитр, праздник разговения после поста во время священного для мусульман месяца рамадан), согласно богословскому заключению Совета улемов ДУМ РФ, наступит в 2020 году 24 мая.