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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве в государственных ветеринарных клиниках принимают более 130 специалистов

В учреждениях соблюдаются все противоэпидемические меры

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Получить ветеринарную помощь можно более чем у 130 специалистов государственных клиник в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

"В настоящее время для оказания помощи домашним животным в государственных ветеринарных клиниках Москвы работают свыше 130 ветеринарных специалистов", - говорится в сообщении.

Соблюдаются все противоэпидемические меры: сотрудники носят маски и перчатки, им измеряют температуру. Также для предотвращения распространения коронавируса в столичных ветеринарных клиниках установлены бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха и дозаторы с антисептиком. Посетители обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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