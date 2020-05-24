Более 230 пациентов с коронавирусом проходят лечение в клиническом центре "Вороновское"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Лечение в инфекционной больнице в Вороновском (Новая Москва) проходит 231 пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Сергей Переходов.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница № 2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 24 мая состоит на лечении 231 пациент с подтвержденным коронавирусом. Также с кислородной поддержкой находится 166 человек, на ИВЛ 18 человек", - говорится в сообщении.

Он добавил, что за последние сутки в медицинское учреждение поступило 12 пациентов.

"Вчера умерли: женщина в возрасте 94 лет и двое мужчин в возрасте 85 и 92 лет (с положительным COVID-19)", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.