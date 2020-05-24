На объектах ЖКХ в Москве ежедневно продолжают работу более 300 тыс. специалистов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Свыше 300 тыс. специалистов сферы коммунальных услуг продолжают работать в Москве, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин на своей официальной странице "ВКонтакте".

"Каждый день порядок и уют в нашем мегаполисе наводят 300 тыс. человек. Убирают улицы, подают электричество, газ и воду. Многие плановые работы - ремонт, благоустройство городских пространств - сейчас приостановлены, но дел у коммунальщиков больше обычного. В период пандемии они дополнительно проводят дезинфекцию, обрабатывают улицы и тротуары", - говорится в сообщении.

Он добавил, что на всех коммунальных объектах строго соблюдаются санитарные нормы. "Следим за здоровьем сотрудников - постоянно тестируем их на [коронавирус]. Все работают в масках и перчатках", - отмечается в сообщении.

Все работы по благоустройству приостановлены в Москве с полуночи 11 апреля из-за ситуации с коронавирусом. С конца марта в столице девять раз провели дезинфекцию всех дорог и общественных пространств.