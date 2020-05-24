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Движение по Волгоградскому проспекту в Москве вновь открыли после ДТП с мотоциклом

На месте происшествия продолжает работать оперативно-следственная группа

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Движение автомобилей по Волгоградскому проспекту на востоке Москвы возобновлено после автоаварии со смертельным исходом. Об этом ТАСС сообщили в столичном управлении ГИБДД.

"Движение от Ферганской до Ташкентской улицы в сторону центра Москвы сейчас возобновлено, хотя на месте происшествия и продолжает работать оперативно-следственная группа", - сказали в Госавтоинспекции. Там подтвердили информацию источника ТАСС о том, что в результате инцидента погиб человек, водитель мотоцикла.

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