В Москве голый мужчина приставал к людям и облил человека краской

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Москве задержали мужчину в обнаженном виде, который приставал к гражданам, а одного из них облил краской. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"В столичном районе Кунцево сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали обнаженного мужчину, пристававшего к гражданам. Одного из них мужчина облил краской, а затем забрался в цистерну с водой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанным оказался 31-летний москвич, которого передали сотрудникам полиции.