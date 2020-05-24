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Водителям в Москве рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за тумана

Видимость составит от 200 до 400 м

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Водителям в Москве следует быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и использовать противотуманные фары из-за прогнозируемого тумана. Об этом сообщает в воскресенье в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

"Синоптики обещают в ближайшее время и до 8 утра понедельника густой туман в Москве и области. <...> Будьте осторожны. Помните про противотуманки и дистанцию", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что видимость составит около 200 - 400 м. ЦОДД рекомендует по возможности оставаться дома.

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