Очевидцы рассказали, что стрельба на юге Москвы велась не менее 20 минут

По словам местного жителя Алексея, стрельба началась сразу, никаких ссор до нее не было. "Приехали машины, оттуда вышли люди и начали стрелять друг в друга. Конфликт длился не менее 20 минут. Одна из машин участников конфликта не имела номеров", - рассказал он.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Стрельба на территории автостоянки возле ЖК "Ясный" на Каширском шоссе на юге Москвы велась не менее 20 минут. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.

По его словам, на автостоянке, где была перестрелка, часто происходят драки и конфликты.

Другой очевидец также рассказал ТАСС, что стреляли одиночными выстрелами. "Я услышал хлопки, открыл окно, увидел иномарки. Из одной вышли люди, стали стрелять по другой. Одна машина сдала назад, ей разбили фару. Затем они выехали за угол, и там стрельба продолжилась", - сказал он. По словам очевидца, потом к подъезду подъехал автомобиль Toyota Camry, из которого вышли люди с оружием, полиция приехала минут через десять.

В воскресенье вечером на территории автостоянки рядом с ЖК "Ясный" произошла перестрелка. Ее участники скрылись на нескольких автомобилях. Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых. По данным Следственного комитета, ранен один человек. Все они приезжие из Оренбурга.

По словам источника в правоохранительных органах, в конфликте участвовали не менее восьми человек. ГСУ СК по Москве возбудило уголовное дело по трем статьям УК РФ - ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, ведомство поставило на контроль результаты расследования уголовного дела.