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Власти Москвы опровергли, что данные из системы пропусков передаются третьим лицам

Ранее СМИ сообщили, что пользователи сервиса якобы подписываются на передачу абсолютно всех данных любым третьим лицам, включая рассылку рекламы, на срок в 10 лет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Обработка личных данных пользователей портала для проверки московских цифровых пропусков ведется в строгом соответствии с федеральным законом о персональных данных, сообщил ТАСС в понедельник руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ранее СМИ сообщили, что пользователи данного сервиса якобы подписываются на передачу абсолютно всех данных "от IP-адреса до номера паспорта и названия работодателя" любым третьим лицам с практически любыми целями, включая рассылку рекламы, на срок в 10 лет.

"Согласие на обработку персональных данных, на которое соглашаются пользователи сервиса проверки цифровых пропусков на портале i.moscow, является типовым документом для всех пользователей IT-платформы Московского инновационного кластера. Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведется в строгом соответствии с федеральным законом №152-ФЗ "О персональных данных", - сказал Фурсин.

Он пояснил, что данные, указанные при использовании сервиса на i.moscow, используются операторами (департаментом предпринимательства, департаментом информационных технологий и их подведомственными организациями) в процессах выдачи цифровых пропусков для работающих. В частности, при проверке достоверности сведений - работает ли человек в той организации, которую он указал при оформлении своего цифрового пропуска, или нет.

"В части направления материалов информационного характера стоит отметить, что именно посредством смс и email-рассылки пользователям сервисов i.moscow приходит информация о статусе изменений в его цифровом пропуске, которая также подпадает под понятие "информации и социальной рекламы". Помимо этого, мы рассылаем справочные материалы по борьбе и профилактике распространения вируса, что также подпадает под федеральный закон о рекламе и ее распространении", - сообщил руководитель департамента.

О ситуации

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Позднее в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства, а 25 мая - 88 офисов МФЦ и сервис каршеринга при условии аренды машины минимум на пять дней.

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