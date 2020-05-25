Лечение в клиническом центре "Вороновское" в Москве проходят 239 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Лечение в инфекционной больнице в Вороновском проходят 239 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Сергей Переходов.

В Москве существует ряд базовых медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 25 мая состоят на лечении 239 пациентов с коронавирусом. Также в больнице находятся 161 человек с кислородной поддержкой, к ИВЛ подключены 16 человек", - написал главврач.

Он добавил, что за сутки в больницу поступили 12 пациентов, были выписаны два человека.

"Вчера умерли две женщины в возрасте 79 и 88 лет (с положительным COVID-19)", - написал Переходов.

Всего в Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 2 560 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписаны 3 746 пациентов, у которых диагностирован коронавирус, это почти в 1,5 раза больше прироста заразившихся. Суточный рост в столице составил 1,6%, как и днем ранее. Всего в Москве 166 473 заразившихся, выписанных на данных момент - 115 826.