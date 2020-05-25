ДТП с участием такси произошло в районе Лужников в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ДТП с участием такси произошло на Третьем транспортном кольце в районе Лужников в Москве, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около 11:30 мск в районе дома 11 по Новолужнецкому проезду на внешней стороне Третьего транспортного кольца водитель такси Hyundai совершил наезд на препятствие, а затем столкнулся с Renault. Предварительно, пострадал один человек", - сказали в ведомстве.

Из-за аварии на этом участке ТТК движение затруднено. Выясняются обстоятельства ДТП.