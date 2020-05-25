Тоннельный путепровод под путями МЖД построят в районе Силино и Крюково

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Утвержден проект планировки путепровода тоннельного типа через пути Октябрьской железной дороги (МЖД). Он улучшит транспортную доступность районов Силино и Крюково Зеленоградского административного округа (ЗАО) Москвы и Солнечногорска Московской области, сообщила в понедельник пресс-служба Москомархитектуры.

"На участке общей протяженности более 2 км появится тоннельный путепровод через пути Октябрьской железной дороги, который существенным образом улучшит транспортную доступность районов Силино и Крюково и городского округа Солнечногорск Московской области, а также позволит жителям города и области удобнее добираться до автодороги федерального значения М-10 "Россия" и Пятницкого шоссе", - приводятся слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Появление новых улиц, мостов и развязок позволяет не только решить проблему пробок, но и, прежде всего, обеспечить более комфортные условия для пешеходов. В рамках проекта предусмотрены также реконструкция транспортной развязки на пересечении улиц Михайловка, Александровка и Алабушевская, строительство новых проектируемых проездов №627 и №683 и реконструкция проектируемого проезда №684 со строительством транспортной развязки на пересечении проектируемого проезда №684 и улицы Конструктора Лукина.

"Для удобства и безопасности жителей будут организованы пять дополнительных остановок общественного транспорта, пешеходные переходы с установкой светофоров. С обеих сторон проектируемого проезда №627 в районе села Алабушево будет установлен шумозащитный экран. Кроме того, проектом предусмотрено устройство велодорожки вдоль проектируемого проезда №627", - добавила Княжевская.

Реализация проекта предусматривает переустройство водо- и газопроводов, перекладку воздушных линий электропередачи и сохранение кабельной телефонной сети.