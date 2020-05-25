Демонтаж эскалаторов завершили на станции метро "Смоленская" синей ветки в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Один из важнейших этапов реконструкции эскалаторов на станции московского метро "Смоленская" Арбатско-Покровской линии - демонтаж машин, завершен, сообщается в понедельник на портале Московского метрополитена.

"На станции "Смоленская" Арбатско-Покровской линии продолжаются ремонтные работы, чтобы открыть станцию для пассажиров в запланированный срок. В настоящее время завершен один из важнейших этапов реконструкции эскалаторов - демонтаж машин, которые проработали почти 67 лет. Теперь рабочие приступили к демонтажу фундамента эскалаторного комплекса, который займет два месяца", - говорится в сообщении.

Параллельно идет разбор элементов декоративной отделки свода наклонного тоннеля. В ходе работ все конструкции разбираются и демонтируются до "голого" тоннеля. После ремонта наклонного тоннеля предстоит монтаж нового декоративного свода и заливка фундаментов под новые эскалаторы. В ходе работ в вестибюле станции "Смоленская" специалисты отреставрируют решетки вентиляции, восстановят полы в пассажирской зоне с повторением исторического рисунка.

На стенах эскалаторного зала будет выполнена реставрация мозаичных панно. Также отреставрируют и реконструируют деревянный блок телефон-автоматов в обходном коридоре. При реконструкции касс будет сохранена и отреставрирована историческая деревянная облицовка и резные детали. Деревянные двери служебных помещений, дверцы пожарных кранов и пультов управления также будут отреставрированы, отмечает пресс-служба.

Станция "Смоленская" закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года до лета 2021 года, все поезда проезжают ее без остановки. В это время пассажиры могут воспользоваться одноименной станцией Филевской линии (голубая ветка).