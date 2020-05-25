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Камерную сцену Большого театра планируют отреставрировать к 2024 году

Основной объем строительно-монтажных работ запланирован на 2022-2024 годы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Комплексные реставрационные работы камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра в Москве планируют завершить к 2024 году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2021 году планируется завершить изыскания и проектирование, основной объем строительно-монтажных работ придется на 2022-2024 годы", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, Мосгорнаследие согласовало эскизный проект реставрационных работ в марте этого года. Сейчас объявлены закупочные процедуры на проведение технологического и ценового аудита проектных решений.

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