Камерную сцену Большого театра планируют отреставрировать к 2024 году

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Комплексные реставрационные работы камерной сцены имени Б.А. Покровского Большого театра в Москве планируют завершить к 2024 году. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2021 году планируется завершить изыскания и проектирование, основной объем строительно-монтажных работ придется на 2022-2024 годы", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, Мосгорнаследие согласовало эскизный проект реставрационных работ в марте этого года. Сейчас объявлены закупочные процедуры на проведение технологического и ценового аудита проектных решений.