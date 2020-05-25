Люблинско-Дмитровская линия московского метро пройдет за МКАД под землей

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Перегон между станциями "Лианозово" и "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена построят под землей. Выбранный способ строительства нового участки линии метро в район Северный снизит уровень шума близ жилых домов и обеспечит высокую скорость поездов, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"От "Марьиной рощи" дошли уже до "Селигерской", не останавливаясь, начинаем дальше идти до поселка Северный. Сейчас находятся в стройке все три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Все площадки "раскрыты", прокладываются тоннели, строятся станции. Буквально недавно приняли кардинальное решение о проходке щитами подземным способом до "Физтеха", - сказал Собянин при посещении места строительства станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки.

Мэр уточнил, что при проектировании участка линии метрополитена за пределы МКАД рассматривались два варианта: подземный и наземный способы, последний - дешевле и быстрее. "Когда мы просчитали всю историю, связанную и с эксплуатацией, и влиянием на близлежащие дома, - все равно некий дискомфорт есть, когда движение наземное, - и со скоростью движения поездов, эксплуатацией линии; приняли решение все-таки "уходить под землю", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции "Селигерская" до станции "Физтех" было начато в 2019 году. Решение о продлении Люблинско-Дмитровской линии метро в Лианозово и Северный было поддержано москвичами в ходе голосования на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие более 199,3 тыс. человек. Из них определенный ответ дали почти 156,4 тыс. человек, остальные затруднились ответить либо полагали, что решение должны принимать специалисты. Из числа давших определенный ответ "за" проголосовало 84%.

"Изначально часть линии за МКАД планировалось построить в наземном исполнении, но перегон между станциями "Лианозово" и "Физтех" будет построен в подземном исполнении, что имеет ряд существенных преимуществ: сокращение объемов работ по переустройству и выносу инженерных коммуникаций, в том числе магистральных водоводов, магистрального газопровода и ЛЭП; минимизация перекрытий дорог на время строительства; снижение шума и вибрационного воздействия на близлежащие жилые дома", - подчеркнули в пресс-службе.

О новом участке

Участок длиной 6,9 км пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В составе участка "Селигерская - Физтех" будут открыты три станции: "Улица 800-летия Москвы" - у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы; "Лианозово" - на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1; "Физтех" - севернее бульвара Академика Ландау.

"Продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции "Физтех" улучшит транспортное обслуживание порядка 400 тыс. человек, проживающих и работающих в районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, сократив время поездок по городу на 15-20 минут. Пассажиры смогут выбирать наиболее оптимальные маршруты поездок - на метро, МЦД или наземном общественном транспорте. Открытие новых станций снизит нагрузку на конечные станции Серпуховско-Тимирязевской и отчасти Калужско-Рижской линий метрополитена, а также позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по Дмитровскому шоссе и местной улично-дорожной сети", - уточнили в пресс-службе.