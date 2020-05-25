В Москве отменили около 2,5 тыс. штрафов за езду с неверным номером автомобиля в пропуске

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. штрафов отменили в Москве для водителей, которые допустили ошибку, указав неверно номер своего автомобиля при привязке его к цифровому пропуску. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Ежедневно Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) аннулирует сотни штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере авто при привязке к цифровому пропуску. МАДИ отменила 2 492 штрафа водителям, допустившим ошибку в номере при привязке [его] к пропуску. Чтобы обжаловать штраф дистанционно, нужно подать заявление на одном из порталов: mos.ru или avtokod.mos", - отмечается в сообщении.

Раннее 21 мая инспекция отменила более 1 тыс. штрафов автомобилистам, которые случайно ввели неточно букву или цифру в номере автомобиля при привязке его к цифровому пропуску, при этом действующий пропуск у них был. Чтобы направить жалобу через портал "Автокод", нужно зайти в раздел "Обращения", выбрать подпункт "Обращения в МАДИ" и нажать на кнопку "Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении".