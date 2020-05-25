Линию метро продлят до поселка Северный не позднее декабря 2022 года

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Строительные работы на участке Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки от станции "Селигерская" до станции "Физтех" завершат не позднее декабря 2022 года. Об этом сообщил в понедельник заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Сергей Семенович, вы ставите задачу - декабрь 2022 года либо раньше. Будем стараться построить раньше. Но декабрь 2022 [года] - это крайняя точка", - сказал Бочкарев, отвечая на вопрос мэра Москвы Сергея Собянина о сроках окончания строительства участка линии метро от "Селигерской" до "Физтеха".

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена. Участок метро от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" на этой линии был открыт в марте 2018 года.

"Тогда же обещали жителям, что это не завершение, а только первый этап работы по улучшению транспортного обслуживания 400 тыс. москвичей, проживающих в районах, расположенных вдоль Дмитровского шоссе. Следующим этапом стало открытие наземного метро МЦД-1. Теперь работаем над тем, чтобы продлить Люблинско-Дмитровскую линию метро дальше - в Лианозово и Северный. Недавно по просьбе местных жителей мы приняли решение, что эта ветка будет полностью подземной, в т. ч. на участке за МКАД", - отметил Собянин.

Строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метрополитена от станции "Селигерская" до станции "Физтех" было начато в 2019 году. Участок длиной 6,9 км пройдет вдоль Дмитровского шоссе. В составе участка "Селигерская - Физтех" будут открыты три станции: "Улица 800-летия Москвы" - у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы; "Лианозово" - на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1; "Физтех" - севернее бульвара Академика Ландау.