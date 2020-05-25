В Лианозове открылся новый подземный пешеходный переход

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Новый пешеходный переход открыли в столичном районе Лианозово в понедельник, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Были ранее начаты [строительные] работы по пешеходному переходу, потом возникли проблемы с подрядчиком и технические вопросы, которые долго не решались. Потом мы вам докладывали [о ситуации], что необходимо; обращались к вам и жители. Все работы завершены, сегодня уже запустили, по вашему поручению, движение пешеходов под проезжей частью. В будущем он будет соединен пешеходным переходом над путями железнодорожного направления", - сказал Бочкарев в ходе осмотра строительства станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки, отвечая на вопрос мэра Москвы Сергея Собянина о готовности перехода под Лианозовским проездом.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на базе станции "Лианозово" планируется организовать полноценный транспортно-пересадочный узел, обеспечивающий пересадку между Люблинско-Дмитровской линией метро, МЦД-1 и наземным общественным транспортом. Для этого ж/д станцию "Лианозово" планируется перенести на 350 метров в сторону Московской области со строительством двух новых пассажирских платформ и двух подземных вестибюлей.

"Северный вестибюль планируется интегрировать со станцией метро. Южный вестибюль будет совмещен с подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд, строительство которого было завершено в мае 2020 года. Длина перехода составляет 93 м, ширина - 4 м, высота - 2,3 м. В рамках благоустройства прилегающей к переходу территории высажены 16 деревьев и 9 кустарников, уложено 1,12 тыс. кв. м газона", - уточнили у пресс-службе.