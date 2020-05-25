Власти Москвы рассматривают возможность запустить торговлю непродовольственными товарами

"В случае, когда промышленность функционирует, а непродовольственная торговля - нет, производство существенно ограничено. Промышленности невыгодно выпускать продукцию, а затем хранить ее на складе - не хватает оборотных средств. В этой связи сейчас обсуждается возможность поэтапного возвращения к работе торговли. Следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где занято наибольшее количество малых предприятий", - говорится в сообщении со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой занято большое количество людей и которая является очень важным "элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя". Заммэра отметил, что город не ставит перед собой задачу максимально сдерживать открытие предприятий.

"Современный мегаполис невозможно представить без тех сервисов, которые он предлагает. Мы как город зависим от полноты и эффективности работы предприятий столицы, и мы заинтересованы, чтобы все работали с минимумом ограничений. Но есть и другая сторона - распространение вируса. У нас была возможность проанализировать опыт других стран до того, как мы сами столкнулись с аналогичной ситуацией, и мы понимаем, что если бы не были введены ограничения, то болезнь распространялась совершенно другими темпами, и последствия были бы иными", - подчеркнул Ефимов.

Ограничения в Москве

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. С 25 мая посетителей также начали принимать 88 из более 130 центров госуслуг "Мои документы".

В Москве отмечена наиболее сложная ситуация с коронавирусом в стране, которая в последнее время улучшается. В городе заразились 166 тыс. 473 человека, из них 2 560 - за последние сутки. Выздоровели 53 586 заразившихся, умерли 2 034. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.