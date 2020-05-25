В Москве возбудили дело в отношении мужчины, заразившего коронавирусом постояльцев хостела

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мужчина, выписанный из больницы с коронавирусом на амбулаторное лечение, не стал самоизолироваться и заразил постояльцев хостела в Москве. Как сообщили журналистам в Генпрокуратуре РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело.

"Мужчина, заразившийся коронавирусной инфекцией, выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. При выписке он предоставил в больницу недостоверную информацию об адресе проживания и прибыл для проживания в хостел, скрыв от администрации информацию о своем заболевании, вследствие чего возникла угроза заражения COVID-19 других лиц. Кроме того, после выявления данного случая по результатам анализов заболевание диагностировано у двух постояльцев, контактировавших с мужчиной", - сообщили в надзорном ведомстве.