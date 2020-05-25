Сотрудники центров госуслуг призвали москвичей не приходить без предварительной записи

"В соцсетях появились сообщения об очередях возле центров госуслуг. Действительно, в нескольких центрах у входа утром наблюдались небольшие скопления людей, которые пришли как по предварительной записи, так и без нее. Некоторые посетители пришли раньше назначенного времени. Обращаем внимание, что центры госуслуг в связи с эпидемией коронавируса сейчас работают исключительно по предварительной записи", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Некоторые жители Москвы в понедельник после возобновления приема посетителей в центрах госуслуг "Мои документы" пришли в их офисы без предварительной записи, вопреки предупреждениям о ее необходимости из-за ситуации с коронавирусом. Это привело к небольшим скоплениям людей у входа в учреждения, сообщила пресс-служба центров.

Отмечается, что на одно время могут быть записаны несколько человек, однако им необходимо только взять талон электронной очереди, "что занимает несколько секунд". "Таким образом очередей из записанных на прием посетителей нет и быть не может. Центры госуслуг еще раз убедительно просят жителей приходить точно к назначенному времени", - подчеркнули в пресс-службе.

Помещения офисов оборудованы рециркуляторами, а в окнах приема установлены стекла-экраны, для дополнительной защиты нанесена разметка социальной дистанции. "Сотрудники центров периодически выходят к заявителям на улицу и просят соблюдать социальную дистанцию. В центры запускают по пять человек для соблюдения дистанции внутри при выдаче талонов электронной очереди <...> Окна для записи распределены таким образом, чтобы избежать скопления людей", - уточняется в сообщении.

Как сообщалось, с 30 марта в связи с объявлением режима повышенной готовности из-за коронавируса офисы "Мои документы" закрылись, и из доступных услуг остались только те, которые можно получить онлайн. С 25 мая в Москве началось постепенное возобновление их работы, посетителей приняли 88 из 130 офисов. Горожане из 220 услуг смогут получить только 144 - те, которые невозможно предоставить в электронном виде.

Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, все выбранные для открытия центры расположены в густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью и "достаточно равномерно распределены по городу". Посетить офис можно только по предварительной записи, чтобы не возникало очередей. Записаться для посещения пока можно только на официальном сайте мэра и правительства столицы при помощи специального сервиса.