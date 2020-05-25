Сотрудники центров госуслуг призвали москвичей не приходить без предварительной записи

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Некоторые жители Москвы в понедельник после возобновления приема посетителей в центрах госуслуг "Мои документы" пришли в их офисы без предварительной записи, вопреки предупреждениям о ее необходимости из-за ситуации с коронавирусом. Это привело к небольшим скоплениям людей у входа в учреждения, сообщила пресс-служба центров.
"В соцсетях появились сообщения об очередях возле центров госуслуг. Действительно, в нескольких центрах у входа утром наблюдались небольшие скопления людей, которые пришли как по предварительной записи, так и без нее. Некоторые посетители пришли раньше назначенного времени. Обращаем внимание, что центры госуслуг в связи с эпидемией коронавируса сейчас работают исключительно по предварительной записи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на одно время могут быть записаны несколько человек, однако им необходимо только взять талон электронной очереди, "что занимает несколько секунд". "Таким образом очередей из записанных на прием посетителей нет и быть не может. Центры госуслуг еще раз убедительно просят жителей приходить точно к назначенному времени", - подчеркнули в пресс-службе.
Помещения офисов оборудованы рециркуляторами, а в окнах приема установлены стекла-экраны, для дополнительной защиты нанесена разметка социальной дистанции. "Сотрудники центров периодически выходят к заявителям на улицу и просят соблюдать социальную дистанцию. В центры запускают по пять человек для соблюдения дистанции внутри при выдаче талонов электронной очереди <...> Окна для записи распределены таким образом, чтобы избежать скопления людей", - уточняется в сообщении.
Как сообщалось, с 30 марта в связи с объявлением режима повышенной готовности из-за коронавируса офисы "Мои документы" закрылись, и из доступных услуг остались только те, которые можно получить онлайн. С 25 мая в Москве началось постепенное возобновление их работы, посетителей приняли 88 из 130 офисов. Горожане из 220 услуг смогут получить только 144 - те, которые невозможно предоставить в электронном виде.
Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, все выбранные для открытия центры расположены в густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью и "достаточно равномерно распределены по городу". Посетить офис можно только по предварительной записи, чтобы не возникало очередей. Записаться для посещения пока можно только на официальном сайте мэра и правительства столицы при помощи специального сервиса.