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На территории ТЭЦ-26 на юге Москвы горит трансформатор

Площадь пожара составляет 10 кв. м

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Трансформатор горит на площади 10 кв. метров на территории ТЭЦ-26 на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. 

"На территории ТЭЦ-26 на Востряковском проезде, 10 произошел пожар в здании за трансформаторной будкой <...>, - сказал собеседник агентства. - Произошло возгорание проводки и электрического оборудования. По уточненным данным, площадь пожара составляет 10 кв. метров". 

По его словам, здание находится под напряжением, поэтому пожарные не могут приступить к тушению возгорания. Угрозы перехода огня на соседние здания нет. 

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Мосэнерго", никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено.

В новость были внесены изменения (22:57 мск) - добавлены подробности, уточняется площадь пожара.

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