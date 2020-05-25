На территории ТЭЦ-26 на юге Москвы горит трансформатор

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Трансформатор горит на площади 10 кв. метров на территории ТЭЦ-26 на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На территории ТЭЦ-26 на Востряковском проезде, 10 произошел пожар в здании за трансформаторной будкой <...>, - сказал собеседник агентства. - Произошло возгорание проводки и электрического оборудования. По уточненным данным, площадь пожара составляет 10 кв. метров".

По его словам, здание находится под напряжением, поэтому пожарные не могут приступить к тушению возгорания. Угрозы перехода огня на соседние здания нет.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Мосэнерго", никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено.

В новость были внесены изменения (22:57 мск) - добавлены подробности, уточняется площадь пожара.