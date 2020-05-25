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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице выросло до 2 110
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Еще 76 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. 

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"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 

Всего в столице умерли 2 110 человек с коронавирусом.

Коронавирусом в мире заразились около 5,4 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 353 427 случаев заражения, выздоровели 118 798 человек, умерли 3 633. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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