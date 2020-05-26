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Пандемия коронавируса нового типа

Александр и София стали самыми популярными именами для детей в Москве во время пандемии

На втором месте имена Михаил и Полина
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© Валерий Шарифулин/ТАСС,

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Москвичи в апреле чаще всего называли новорожденных мальчиков Александрами, а девочек - Софиями (Софьями). Об этом сообщили ТАСС в Управлении ЗАГС города Москвы во вторник.

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"Самыми популярными именами за апрель 2020 года в Москве стали Александр и София (Софья). Так, имя Александр получили 93 мальчика, а имя София - 107 девочек", - отметили в управлении.

По данным управления, это продолжает тенденцию 2019 года - эти имена также были самыми популярными у москвичей в прошлом году.

В пятерку популярных женских имен также вошли Полина (72), Анна (69), Алиса (69) и Мария (64). Мальчиков чаще называли Михаилами (83), Максимами (82), Марками (71) и Артемами (68).

Примечательно, что в период пандемии коронавируса родители в Москве не стали выбирать для детей имена, каким-либо образом связанные с ситуацией. В столичном управлении ЗАГС рассказали, что трем новорожденным москвичкам дали имя Луна, есть также Тереза, Алмаз, Вишня и Олимпина - этими именами назвали по одному ребенку. Среди необычных мужских имен регистраторы выделили Светозара, Добрыню, Яропола и Яромира - этими именами в апреле назвали по одному малышу. Также по одному мальчику в Москве получили имена Стефан, Оливер, Марс и Май.

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