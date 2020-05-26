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В Москве во вторник ожидается облачная погода

Воздух прогреется до 19 градусов тепла

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Облачная погода, местами кратковременный дождь и до плюс 19 градусов ожидаются в столице во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит 17-19 градусов тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 15-20 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.

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