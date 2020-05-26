Железнодорожники начали строительство новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Подготовительные работы по строительству новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская начались на Савеловском направлении Московской железной дороги (МЖД). Станция расположится между Тимирязевской и Окружной на пересечении с Октябрьской железной дорогой, говорится в сообщении пресс-службы МЖД

"На Савеловском направлении МЖД начались подготовительные работы по строительству новой станции МЦД-1 Петровско-Разумовская, которая расположится между Тимирязевской и Окружной на пересечении с Октябрьской железной дорогой. На первом этапе станция будет состоять из одной платформы и наземного моста-конкорса для удобной пересадки на одноименную станцию метро Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской ветки. Подъемы и спуски конкорса будут оборудованы эскалаторами и лифтами, что создаст безбарьерную среду при пересадке", - говорится в сообщении.

На базе новой станции МЦД-1 будет формироваться транспортно-пересадочный узел (ТПУ), что позволит улучшить транспортную доступность и повысить мобильность населения. Технологическую часть крупного транспортного узла "Петровско-Разумовская" планируется построить до конца 2021 года, сопутствующую инфраструктуру - в 2023 году.