В суды Москвы поступило почти 2 тыс. жалоб на штрафы о нарушении самоизоляции

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московские суды получили почти 2 тыс. жалоб граждан на штрафы о нарушении самоизоляции. Это следует из базы судов общей юрисдикции.

В период с 20 апреля по 26 мая судами зарегистрировано 1 859 жалоб по ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Больше всего оспаривается часть 2 ("необеспечение режима самоизоляции") и ч. 4 ("необеспечение самоизоляции с использованием транспортного средства") данной статьи.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В Москве с 13 апреля введены цифровые пропуска.

12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. С 25 мая посетителей также начали принимать 88 из более 130 центров госуслуг "Мои документы".