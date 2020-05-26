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В Москве снижается спрос на антисептики

За два с половиной месяца столичные предприятия выпустили более 10 млн упаковок санитайзеров

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спрос на антисептики в Москве, резко выросший в связи с пандемией коронавирусной инфекции, стал снижаться. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.

"Сейчас спрос закономерно снижается, и многие производители уменьшают объемы производства санитайзеров, а также возвращаются на зарубежные рынки", - сказал он. Ефимов проинформировал, что за два с половиной месяца предприятиями мегаполиса было выпущено свыше 10 млн упаковок антисептика, которые затем поступили в столичные аптеки и были выданы волонтерским организациям. При этом часть предприятий для выпуска антисептиков не только увеличили производственные мощности, но и даже перепрофилировала свою деятельность. "Эти меры позволили нам не допустить дефицита продукции для потребителей и даже обеспечивать этими средствами волонтеров", - заметил Ефимов.

В свою очередь в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений пояснили, что среди предприятий, успешно освоивших для себя новое направление, стала косметическая фабрика "Свобода", выделившая в конце марта дополнительные производственные мощности для выпуска антисептиков. Кроме того, как отметили в пресс-службе, компания Faberlic наладила производство дезинфицирующего геля для рук к середине апреля, пройдя все согласования за рекордные две недели. "По данным компании, меньше чем за полтора месяца с конвейера сошло уже более четырех миллионов флаконов. Часть продукции предприятие направило на благотворительность", - заметили в пресс-службе.

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