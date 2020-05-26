Столичные полицейские помогли задыхающемуся ребенку оперативно добраться до больницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Московские полицейские помогли маме с задыхающимся младенцем быстро добраться до больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В вечернее время в ходе несения службы на Варшавском шоссе к командиру взвода ДПС капитану полиции Александру Муратову и врио командира взвода ДПС старшему лейтенанту полиции Алексею Колесникову обратился взволнованный мужчина. Он сообщил, что в его автомобиле находится восьмимесячная племянница, которой требуется срочная медицинская помощь. Мужчина пояснил, что у девочки сильно затруднено дыхание, и родители боятся не успеть своевременно добраться до больницы", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что сотрудники ГИБДД незамедлительно пересадили маму с ребенком в патрульный автомобиль и проследовали до больницы. "Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции девочке была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает", - заключили в главке.