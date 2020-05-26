Более 20 тыс. жителей Москвы посетили МФЦ в день открытия после перерыва

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Более 20 тыс. жителей Москвы посетили центры госуслуг "Мои документы" в первый день работы после почти двухмесячного перерыва из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба центров.

"Вчера 88 центров госуслуг "Мои документы" возобновили работу. В день открытия офисов более 20 тыс. москвичей обратились за необходимыми документами и услугами. Всего в день открывшиеся центры госуслуг готовы принимать около 30 тыс. человек <...> Районные центры "Мои документы" открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы - с 10:00 до 22:00", - говорится в сообщении.

С 30 марта в связи с объявлением режима повышенной готовности из-за коронавируса многофункциональные центры (МФЦ) оказания госуслуг в Москве закрылись, из доступных услуг остались только те, которые можно получить онлайн - всего их 84. С 25 мая в Москве началось постепенное возобновление их работы, посетителей приняли 88 из 130 офисов. Горожане из 220 услуг смогут получить только 144 - те, которые невозможно предоставить в электронном виде.

В пресс-службе уточнили, что в 17 офисах "Мои документы" по предварительной записи для юридических лиц доступно оформление документов по кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество. Для физических лиц зарегистрировать объекты недвижимости, находящиеся за пределами столицы, можно в центре госуслуг районов Нижегородский и Лефортово.

Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, все выбранные для открытия центры расположены в густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью и "достаточно равномерно распределены по городу". Посетить офис можно только по предварительной записи, чтобы не возникало очередей. Записаться для посещения пока можно только на официальном сайте мэра и правительства столицы при помощи специального сервиса.

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