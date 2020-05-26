Около 1,5 тыс. машин каршеринга арендовали в Москве в первый день работы сервиса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Четыре оператора каршеринга возобновили свою работу в столице 25 мая. В первый день возобновления работы сервиса были арендованы 1,5 тыс. автомобилей, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что с 25 мая каршеринг может возобновить работу, но не в полном объеме: арендовать машину разрешается не менее чем на пять дней. Для передвижения по городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту машина подлежит обязательной дезинфекции.

"С 25 мая мы частично возобновили работу операторов краткосрочной аренды, к сервису уже подключились "Яндекс.Драйв", "Делимобиль", BelkaCar и YouDrive с общим парком более 30 тыс. машин. В первый же день работы пользователи взяли в аренду около 1,5 тыс. автомобилей. Больше всего машин брали жители в Таганском и Тверском районах, а также в Люблино и Куркино", - сказал Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что в настоящее время в Москве каршеринговый автомобиль можно арендовать минимум на пять дней. После завершения аренды машина снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию строго в соответствии с инструкциями Роспотребнадзора.

О ситуации с каршерингом

Согласно указу мэра Москвы, с 22 апреля работа операторов каршеринга была приостановлена. 21 апреля мэром столицы был принят новый указ, согласно которому операторы каршеринга, предоставляющие услуги аренды автомобилей не менее чем на пять дней, могут возобновить работу с 25 мая при соблюдении следующих условий: обеспечение проверки наличия у получателя услуги цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения по территории города Москвы; предоставление в ГИС ЕРНИС сведений в порядке и сроки, установленные департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы; передача автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства.

Также с 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях ношение масок и перчаток стало обязательным. Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. Штраф, который взимается с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составляет 5 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составляет от 100 до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 до 50 тыс. рублей.

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