Пользователи "Социального мониторинга" в Москве подали около 4 тыс. жалоб на приложение

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Около 4 тыс. жалоб, связанных с работой приложения "Социальный мониторинг" зафиксировано в Москве. Об этом заявил во вторник начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

"У нас всего обращений, в том числе обращений, связанных с неудобством работы приложения "Социальный мониторинг", около 4 тыс. Они есть на нашем портале, в социальных сетях, они где-то в средствах массовой информации. Из них непосредственно обращений, связанных с жалобами на неправильный штраф, на сегодняшний день где-то около 2,5 тыс.", - сказал Данчиков.

Кроме того, он сообщил, что власти города планируют отменить 370 штрафов за нарушение самоизоляции пользователей приложения "Социальный мониторинг". "На сегодняшний день у нас 2,5 тыс. жалоб <…> У нас порядка 170 обращений, где мы видим, что люди находились в КТ-центре, а также у нас есть порядка 200 обращений (по поводу штрафов - прим. ТАСС), когда человек уже в стационаре - то есть поменял свой статус с домашнего лечения на госпитализацию. И по таким обращениям мы в ближайшие дни принимаем решение и отменяем штрафы", - сказал Данчиков.

По его словам, у гражданина есть достаточно времени на обжалование штрафа. Есть письменные уведомления, где описаны все обстоятельства нарушения. Но это не делается в электронном виде, так как это касается персональных данных, поэтому на электронный ящик такие уведомления не приходят.

Около 240 жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции поступило в московские суды. "Уже жалобы появились, и говорить, что их маленькое или большое количество, думаю, не стоит. Каждая жалоба - это повод для того, чтобы мы обратили пристальное внимание и разобрались с этой проблемой. Если говорить о судах, то это 238 жалоб, если это жалобы, которые поступили в адрес Главного управления, то это около 2,5 тыс. жалоб", - сказал Данчиков.​​​

Он добавил, что существует процедура обжалования решения. "Когда вы получили электронное уведомление, имеется введу СМС или получение уведомление в личном кабинете в электроном формате, то можно зайти на мос.ру и обжаловать решение. Не нужно ждать бумажное уведомление. На мос.ру описано, как будет проходить процедура обжалования. Там есть типовая форма обжалования и также составлен список документов, который нужно предоставить", - сказал Данчиков.

Также Данчиков отметил, что порядка 54 тыс. штрафов за нарушение самоизоляции было автоматически выписано в Москве по данным приложения "Социальный мониторинг". "Все штрафы с помощью приложения "Социальный мониторинг" выписываются в автоматическом режиме. И это предусмотрено кодексом об административных правонарушениях города Москвы <...> И у нас таких нарушений по приложению "Социальный мониторинг" порядка 54 тыс. [за все время]", - сказал он.

Данчиков уточнил, что есть граждане, которые нарушали режим неоднократно, число штрафов у них могло превышать десять штук. "Наибольшее количество штрафов выписывается - порядка 50% - это штрафы за то, что граждане, заразившиеся коронавирусом покидают свою квартиру и идут на улицу гулять, создавая риск для все окружающих", - добавил он.

Жители Москвы уже оплатили штрафы за нарушение режима самоизоляции на сумму 2,2 млн рублей. "Фактически оплачено на сегодняшний день 2,2 млн рублей. Это те люди, которые не решили оспаривать [штраф] и сразу оплатили, не стали ничего дожидаться", - сказал он.

О приложении

Пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве, выбравшие лечение на дому, могут пользоваться сервисом "Социальный мониторинг" на личном смартфоне. Ранее пациентам для этого бесплатно предоставляли смартфон с предустановленным приложением, которое доступно для скачивания. Граждане, у которых не обнаружена коронавирусная инфекция, не смогут авторизоваться в приложении и получить доступ к функционалу.

Пациент при регистрации должен сделать фотографию на фронтальную камеру. После этого приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя в целях мониторинга при покидании места карантина. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет в случайное время направлять пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии.

Если пациент, выбравший лечение на дому и подписавший соответствующее согласие, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, этот пациент будет помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.

Ограничения в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта своим указом расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи или покупают продукты. Кроме того, жители могут ездить на работу, если она не была приостановлена. 2 апреля Собянин подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции в размере до 5 тыс. рублей.

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