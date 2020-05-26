Эксперт: ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизировалась

"В настоящий момент можно абсолютно четко сказать, что по ключевым параметрам Москва вышла на тенденцию к стабилизации ситуации, даже с тенденцией к снижению заболеваемости", - сказал он в эфире программы "Время покажет" на Первом канале .

Горелов напомнил, что основными параметрами, характеризующими ситуацию, являются коэффициент распространения коронавируса, количество свободных коек и необходимость тестирования. "Для Москвы очень важны и так называемые вторичные параметры: прирост пациентов с пневмониями <...> В настоящий момент он практически достаточно стабилен, тенденция к росту его не отмечается. На уровне еженедельного прироста по сравнению со средним приростом за три последних года, примерно такой же уровень", - добавил он.

Горелов также отметил, что в России нет единого параметра, по которому все регионы одновременно переходят на определенный этап смягчения ограничительных мер. "У нас все очень гибко, прозрачно. И каждый регион принимает самостоятельно решение, какое послабление или ослабление карантинных мероприятий применять. Москва в этой ситуации не является показательным городом, чтобы на нее ориентироваться", - подчеркнул эксперт.

По его словам, ситуация в Москве и ситуация в стране - "это две принципиально разные вещи". "Москва на протяжении всего пандемического подъема показывала самые высокие темпы прироста. И самая высокая напряженность как очага заболевания была в городе Москве", - заключил Горелов.

В Москве, по сведениями федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, 169 тыс. 303 заразившихся коронавирусом, из них выздоровели 61 тыс. 619 человек. Всего в столице умерли 2 110 человек, в том числе 76 за прошедшие сутки. Всего в России, по информации оперативного штаба, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.