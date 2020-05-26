В больницу в Коммунарке за сутки поступили всего семь человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Семь пациентов поступили за сутки в инфекционную больницу в Коммунарке в Новой Москве. Это следует из данных инфографики, которую разместил в Facebook во вторник главный врач медучреждения Денис Проценко.

"По данным на 26 мая, в Коммунарке на лечении находятся 208 пациентов. У 169 человек подтвержден коронавирус. За сутки в больницу поступили семь пациентов", - написал главврач.

За последние сутки в России выявлено 8 915 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3668 случаев (41,1%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 362 342 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса умерли 3 807 человек.