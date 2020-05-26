Московская железная дорога отремонтирует 435 км пути в 2020 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Около 440 км пути Московской железной дороги (МЖД) будут отремонтированы в текущем году, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ведомства.

"В 2020 году на Московской железной дороге планируется провести ремонт 435 км пути. Он необходим для обеспечения безопасности и надежности перевозок. Железнодорожникам также предстоит заменить 297 стрелочных переводов", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в ремонтных работах будет задействовано 11 щебнеочистительных машин, 10 комплексов для выправки пути, семь машин для нарезки кюветов и семь комплексов для выправки стрелочных переводов. Кроме того, отмечается, что 40% от общего объема работ будут осуществляться по технологии "закрытый перегон", когда путь, где проводится ремонт, закрывается для движения поездов. Движение поездов организовывается по соседним путям в реверсивном режиме. Такой способ позволяет повысить качество выполняемых работ, сэкономить время, оптимизировать материальные и трудовые ресурсы.

"Чтобы работы минимально отражались на графике движения пригородных и пассажирских поездов, обновление путевой инфраструктуры проводится в технологические "окна" одновременно с обслуживанием устройств энергоснабжения, систем управления движением, а также линий связи.

Ранее заместитель гендиректора - начальник Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО "РЖД" Олег Тони сообщил журналистам, что около 79 млрд рублей предусмотрено в 2020 году на ремонтные и строительные работы на Центральном транспортном узле. Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская - Москва-Каланчевская является крупнейшим и одним из самых сложных проектов модернизации железнодорожной инфраструктуры, который в настоящее время реализуется в Москве.