Футуристический храм на улице Верейской в Москве начнут строить в 2020 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Строительство храма в стиле лаконичного футуризма в честь священномученика Игнатия Богоносца на улице Верейской в Москве планируется начать до конца 2020 года, сообщили во вторник в пресс-службе депутата Госдумы, советника мэра столицы Владимира Ресина.

"Вышел на финишную прямую процесс разработки проектной документации <...> храма в честь священномученика Игнатия Богоносца на улице Верейской <...> В июне намечено всю проектную документацию передать в экспертизу, чтобы во второй половине июля получить на руки утвержденный проект. Выйти на площадку строительства уникального храма планируется в четвертом квартале 2020 года", - говорится в сообщении со ссылкой на Ресина.

Храм будет вмещать 500 человек. Здание будет исполнено в футуристическом стиле, с плавными геометрическими формами и масштабным остеклением. Здание спроектировали Саид Джабраилов из бюро "Архитекторы А.Р.Е.А.Л." и Валерий Лизунов с Анжелой Моисеевой из бюро Archpoint.

"Прообразом для храма на Верейской улице послужила знаменитая церковь Спаса Преображения в Великом Новгороде, построенная в XIV веке. Тогда применяли минимальное количество декоративных элементов. В основе лежит классическая крестово-купольная система. Крест на куполе планируют сделать из триплекса с возможностью подсветки <...> Еще одной особенностью станет алтарь. Он будет отделен от основного пространства храма низкой алтарной преградой с одноуровневым иконостасом", - отметили в пресс-службе.

По словам Ресина, авторы проекта стали лауреатами международной премии религиозной архитектуры и дизайна Faith & Form. "Важно сохранять традиции исторического храмостроительства, но не менее важно также создавать новые формы, которые вписываются в ландшафт современного мегаполиса. Возможно, что именно оригинальное и современное архитектурное решение привлечет в храм новых прихожан", - цитирует его пресс-служба.

Как отмечается, проект одобрили Москомархитектура и Московская патриархия. Сейчас при приходе действует небольшая деревянная церковь. Она была заложена в 2015 году в рамках программы строительства православных храмов в Москве. По мнению Ресина, этот малый храм войдет в будущий храмовый комплекс. "Приходу удалось найти крупного благотворителя, который намерен построить храм под ключ. Это решение было им принято еще до ситуации с пандемией. А пока прихожане ведут сбор средств на строительство нулевого цикла здания", - добавили в пресс-службе.