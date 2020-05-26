Власти Москвы заявили, что прокладка Бирюлевской линии метро не причинит жителям неудобств

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Жители московских домов, находящихся рядом с проектируемой Бирюлевской линией метрополитена, не почувствуют неудобств, связанных с прокладкой тоннелей и эксплуатацией линии, поскольку отдельные участки будут на глубине 30 м и более. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Москомархитектуры.

"На отдельных участках при прохождении под жилыми кварталами, Москвой-рекой и в месте пересечения с Замоскворецкой веткой Бирюлевская линия метрополитена проектируется с прокладкой тоннелей на глубине 30 метров и более. Поэтому жители близлежащих домов не почувствуют неудобств, связанных как с прокладкой тоннелей, так и с последующей эксплуатацией линии", - говорится в сообщении.

Бирюлевская линия проектируется от станции "ЗИЛ" в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. На участке протяженностью 23 км разместятся 10 станций с рабочими названиями: "ЗИЛ", "Технопарк", "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Бирюлево", "Бирюлево пассажирская", говорится в сообщении.

Отмечается, что линия пройдет по территориям нескольких столичных районов: Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Новая ветка увеличит провозную способность системы метрополитена, разгрузит действующие Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, а также уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть, что положительно скажется и на экологии южных районов столицы. Бирюлевская линия имеет потенциал для продления в Щербинку Новой Москвы. В районе станции "Битца" будет пересечение с железной дорогой, соединение с МЦД-2 и возможностью дойти до Щербинки, а далее ответвление в сторону Новой Москвы.