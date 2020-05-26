Суды Москвы получили 1,6 тыс. жалоб на штрафы за отсутствие пропусков при поездках

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Москвичи направили в суды около 1,6 тыс. жалоб на штрафы за отсутствие цифрового пропуска для передвижения по Москве на личном и общественном транспорте. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Что такое цифровой пропуск и как его получить.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Ранее за нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

"[Москвичи направили] порядка 1,6 тыс. жалоб на штрафы за нарушение самоизоляции с использованием транспортных средств, а именно за отсутствие цифровых пропусков на общественном и личном транспорте", - сказал Данчиков.

Он уточнил, что всего за период с 20 апреля по 26 мая в столичные суды от граждан было подано 1 889 жалоб по ст. 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города"). Менее 10% этих исков - 236 - связаны с работой мобильного приложения "Социальный мониторинг".

О ситуации

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора. Также мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.

Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области. Также для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Затем в список организаций, которые могут продолжать работу в условиях режима повышенной готовности, добавились объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также компании, которые оказывают услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.

12 мая возобновили работу промышленные предприятия и объекты строительства. Предприятия и организации, в отношении которых не был установлен запрет на их посещение гражданами, должны скорректировать свою работу: в зданиях, помещениях и на прилегающих территориях работодатель обязан обеспечить режим социального дистанцирования и дезинфекции. С 25 мая посетителей также начали принимать 88 из более 130 центров госуслуг "Мои документы".