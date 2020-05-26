Участок дороги на северо-западе Москвы перекрыли почти на год для строительства метро

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Участок дороги от улицы Демьяна Бедного, 16 до проспекта Маршала Жукова перекрыли почти на год в связи со строительством метро. Об этом сообщили во вторник в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Вдоль проспекта Маршала Жукова, в районе пересечения с улицей Демьяна Бедного расположена строящаяся станция "Улица Народного Ополчения" в районе Хорошево-Мневники. Это станция мелкого заложения с двумя вестибюлями. Станционный комплекс сооружается открытым способом. Строительные работы планируется завершить до конца 2020 года.

"Полное перекрытие движения в связи со строительством метро, участок - улица Демьяна Бедного от дома № 16 до проспекта Маршала Жукова, <...> по 30 апреля 2021 года круглосуточно", - говорится в сообщении.