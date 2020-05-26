В Новой Москве до конца 2020 года планируют ввести в эксплуатацию 24 школы и детсада

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Столичные власти до конца 2020 года планируют ввести в эксплуатацию на территории Новой Москвы 24 детских сада и школы. Такие объемы ввода ожидаются впервые, сообщил во вторник руководитель городского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Что касается социальных объектов [в Новой Москве], у нас есть в некоторых поселениях уплотнения в школах, в детских садах, мы также их строим. И только в этом году мы планируем ввести в эксплуатацию 24 школ и детских сада. У нас такого объема не было ранее, больше 14 не вводили <...> Несмотря на сложившуюся ситуацию, темпы строительства не снижаются", - сказал он журналистам.

Жидкин отметил, что инфраструктурные проекты в Новой Москве, вопреки сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса, продолжают реализовываться, это касается и дорог, и инженерных сетей, и других объектов.