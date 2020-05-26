Власти Москвы сообщили, что ОРВИ является одной из причин проверки человека на коронавирус

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Симптомы ОРВИ являются основанием подозревать у пациентов коронавирус, и это тот критерий, по которому врач дает назначение на проведение исследования. Об этом сообщается во вторник в Twitter департамента здравоохранения Москвы.

"В социальных сетях появилась информация, что не существует четких критериев определения пациентов с подозрением на коронавирус. Это абсолютно не соответствует действительности. На данный момент все пациенты с признаками ОРВИ рассматриваются, как пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у таких людей обязательно берется тест, при соответствующих показаниях они направляются на КТ-исследование. Если состояние пациента ухудшается и ему требуется госпитализация, то он направляется строго в перепрофилированный для лечения коронавируса стационар.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что так как вирус активно распространяется внутри города, отличить раннюю степень коронавируса от простого ОРВИ достаточно сложно, поэтому по предложению клинического комитета было принято решение, что все случаи ОРВИ будут расценивать как подозрение на коронавирус.

Пациенты с ОРВИ в Москве помещаются под амбулаторное наблюдение, которое предполагает ежедневный контроль за состоянием здоровья через телефонные обзвоны. Если возникает подозрение на воспаление легких, пациент проходит обследование в амбулаторных КТ-центрах, которых сегодня в городе уже 40. Всем пациентам с ОРВИ выдаются именные постановления главного санитарного врача о том, что они должны находиться в изоляции 14 дней.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,4 млн человек, около 345 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 362 342 случая заражения, выздоровели 131 129 человек, умерли 3 807. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.